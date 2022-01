Tchad : le gouverneur du Salamat au contact de la population à Haraze-Mangueigne​.

Pour son premier déplacement dans ledit département, le gouverneur du Salamat est accompagné par plusieurs responsables administratifs civils et militaires. La population de Haraze est sortie nombreuse pour rendre un accueil mérité au premier responsable provincial.



Lors de son séjour, il a accordé plusieurs rencontres à différentes corporations. Les leaders traditionnels et religieux ; les représentants d'associations de jeunes, les femmes, les responsables des forces de l'ordre, les chefs de services déconcentrés, les hommes politiques et les ONG, ont tous été reçus par le gouverneur en présence de la préfète du département de Haraze-Mangueigne, Hadjé Habiba Rafang Florence, récemment installée.



Toutes les difficultés qui minent le développement du département ont été examinées minutieusement lors de l'échange avec le gouverneur. Au cours des rencontres, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a exhorté la population à cultiver le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique.



Il s'est réjoui de la bonne collaboration entre les forces de l'ordre et la population, car il n'a enregistré aucune plainte contre les forces de l'ordre. Toutefois, il demande aux agents de sécurité d'agir avec prudence et professionnalisme vis-à-vis de la population en cette période transitoire.



Il a aussi visité quelques infrastructures et des chantiers en cours d'exécution pour évaluer l'avancement des travaux.