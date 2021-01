Tchad : le gouverneur du Salamat en tournée suite aux conflits intercommunautaires

Le gouverneur de la province du Salamat, le général Yambaye Massyra Abel est en tournée de travail dans ladite province. L'objectif est de sensibiliser les populations sur la cohabitation pacifique et la cutlture de la paix.



Dans le soucis de ramener la paix, le vivre-ensemble et sécuriser la province du Salamat, le gouverneur Yambaye Massyra Abel a planifié une tournée de sensibilisation prévue dans toute l'étendue de la province. Le département d'Haraze-Mangueigne qui n'est pas épargné par les conflits intercommunautaires récurrents, constitue la première étape de cette mission.



Accueilli par le préfet Issa Brahim Kedallah, le gouverneur a présidé une importante réunion avec les chefs de service civiles et militaires, chefs coutumiers, représentants des ONG et de la société civile.



Dans son adresse, il a fait savoir que le banditisme de grand chemin, le braconnage, le trafic de drogue et la détention illégale d'armes à feu, sont monnaie courante dans le département. Il a dénoncé la complicité des chefs coutumiers. Pour rétablir la paix de manière générale et particulièrement la cohabitation pacifique entre éleveurs-agriculteurs, un délai de deux semaines est accordée pour désarmer la population.



Le gouverneur appelle à la responsabilité des chefs coutumiers pour démanteler tout réseau des malfaiteurs, avant de préciser que tout chef traditionnel complice sera transféré à Koro Toro et traduit devant les juridictions compétentes. Une mention particulière est adressée au préfet et son équipe pour avoir réconcilié les communautés Rounga et Arabe Bani-Saïd qui s'entretuent dans la localité.



La province du Salamat est voisine du Soudan et de la RCA. Les frontières étant poreuses, le gouverneur a instruit le préfet de faite respecter leur fermeture. Ordre est donné aux agents de sécurité de lever immédiatement les barrières installées dans le département.