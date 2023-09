Tchad : le gouverneur du Salamat évalue le déroulement de l'enrôlement biométrique

Ce 10 septembre 2023, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a effectué un déplacement sur la ville d’Aboudeïa, pour évaluer le déroulement du recensement biométrique dans la localité.



Accompagné par le conseiller national, Mahamat Ahmat Badaouy, chef de mission de la CONOREC, et le délégué provincial de la jeunesse et des sports, Abdelsalam Abakar Ali par ailleurs membre de la CONOREC, le gouverneur du Salamat, a sillonné la ville pour constater de visu, l’avancement de l’enrôlement biométrique dans ledit département.



Lors de cette tournée, le chef de mission de la CONOREC s’est félicité des résultats très encourageants obtenus selon lui, grâce à l’implication de tous ceux qui sont concernés par ce processus. Le gouverneur de la province du Salamat et président de la CONOREC provinciale, Abdoulaye Ibrahim Siam, a évalué les travaux des opérations en cours.



Selon lui, les résultats sont très satisfaisants et d'ici la fin de l'enrôlement, ils dépasseront les estimations. Il a saisi l'occasion pour demander à la population de se rendre massivement pour s'inscrire avant la fin du recensement biométrique.



Il a également reçu en audience, tous les organes de la CONOREC du département, pour échanger sur les conduites à tenir pour la réussite totale du recensement et finir dans des conditions optimales.