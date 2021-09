Tchad : le gouverneur du Salamat inspecte les structures publiques d'Am Timan

L'hôpital provincial d'Am-Timan a constitué la première étape de cette visite effectuée par le premier magistrat de la province du Salamat. Lors de cette visite guidée par le directeur de l'hôpital provincial, Adam Youssouf, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam s'est rendu dans les différents services notamment les urgences, le laboratoire, la pédiatrie et la maternité.



Avec 83 agents, l'hôpital a enregistré plus de 600 accouchements depuis le mois de janvier à nos jours. Selon le directeur de l'hôpital, le paludisme est la maladie qui pose le plus de problème en cette période. Près de 600 cas ont été enregistrés dont plus de 300 graves. L'hôpital provincial a de sérieuses difficultés car il ne dispose d'aucune ambulance opérationnelle en ce moment. Les deux ambulances hors d'usage qui sont dans la cour datent de 10 ans.



Après l'hôpital provincial, le gouverneur a mis le cap sur la station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA) d'Am-Timan où il a été accueilli par le chef de station, Assane Lamé et les agents de l'institution. Il a fait le tour des émetteurs de la télévision et de la radio, ainsi que du studio local. Au cours de cette visite, Assane Lamé a expliqué le mécanisme de fonctionnement de la station. Il a profité de l'occasion pour exposer les attentes de la station.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a visité d'autres installations techniques. Il a promis d'apporter son appui pour faire fonctionner les équipements sophistiqués dont dispose la station, avant de féliciter les agents pour le service rendu dans le domaine de la communication. Il a achevé sa visite en se rendant à la radio communautaire FM Darbadja où il a inspecté les installations.