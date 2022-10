Tchad : le gouverneur du Salamat prévient les conflits en encadrant le retour des transhumants

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, est en visite de travail dans le département d'Aboudeïa. Il a présidé ce 10 octobre 2022 une rencontre axée sur l'encadrement du retour des transhumants.



Organisée en présence des préfets des départements d'Aboudeïa et de Bahr-Azoum, respectivement, Oumar Hachim Adeye et Mahamat Ahmat Saleh, cette réunion a regroupé les représentants des couches socioprofessionnelles. Son objectif est de réguler la descente dans la sérénité, la tranquillité et le calme le plus total des transhumants qui vont transiter par la province du Salamat.



Cette assise intervient après le constat fait par les autorités provinciales : les populations veulent vivre ensemble, dans la paix, l'harmonie et l'amour du prochain. Citant le Président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno qui disait lors de la clôture du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS), « qu'aucun développement humain durable ne peut être réalisé dans un contexte d'insécurité et d'instabilité sociologique », Abdoulaye Ibrahim Siam, affirme que c’est la raison pour laquelle, il a organisé la rencontre.



Des instructions ont été données aux responsables administratifs pour démanteler les couloirs de transhumance anarchiquement occupés, libérer les aires de stationnement des animaux ainsi que les points d'accès à l'eau. Les responsables administratifs sont appelés à conjuguer une synergie d'action pour la sensibilisation à la cohabitation pacifique, seul gage pour la consolidation de la paix dans la province du Salamat.



Après un échange, le gouverneur a demandé aux autorités administratives et organisations de la société civile, de faire des descentes sur le terrain pour canaliser et sensibiliser la population.