Tchad : le gouverneur du Salamat soutient la vaccination contre le COVID-19 dans la province

Après la première campagne de vaccination de masse contre le COVID-19, organisée dans la province du Salamat, du 24 mars au 2 avril 2022, pour le premier bloc, une deuxième campagne est prévue du 13 au 22 décembre 2022 pour le même bloc dans ladite province.



Cette campagne sera organisée dans le but d'immuniser davantage la population contre cette terrible maladie hautement contagieuse et mortelle chez les sujets les plus âgés.



La cible de cette campagne de masse, est la population de la tranche d'âge de 18 ans et plus, vaccinée ou non, lors de la première campagne. Selon l'OMS, à ce jour, plus de 650 millions de cas de contaminations ont été notifiés dans 228 pays du monde.



Lors de son exposé, le médecin-chef du district, Dr Adoum Garba, représentant le délégué sanitaire, a fait savoir que, compte tenu du fait que la couverture en routine était restée faible, il a été décidé de l'organisation de cette campagne dont l'objectif était de vacciner 32% de la population cible d'ici la fin de l'année.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a saisi l'opportunité pour demander à tout citoyen d'étendre la sensibilisation à tous les niveaux. Il compte aussi sur la contribution de tous, pour que cette campagne soit une réussite totale.