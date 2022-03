Tchad : le gouverneur du Sila dans le département de Koukou Angarana

Le gouverneur de la province du Sila, Ismaél Yamouda Djorbo, est arrivé ce 31 mars dans le département de Koukou Angarana.



L'objet de sa mission est de sensibiliser la population du département de Koukou Angarana sur la paix, la stabilité, la sécurité, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble entre les différentes communautés.



Le gouverneur de la province du Sila est accompagné d'une délégation comprenant des délégués ministériels provinciaux et des responsables de forces de défense et de sécurité.