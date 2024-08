Tchad : le gouverneur du Sila échappe à un accident mortel lors d'une mission humanitaire

Une délégation conduite par le gouverneur de la province du Sila, le général Ismaël Yamouda Djorbo, s'est rendue à Koukou Angarana pour assister à une cérémonie de distribution de vivres aux victimes des inondations. Cependant, à 5 km de Koukou, le véhicule de type Charp transportant le gouverneur et des officiers supérieurs s'est renversé et enfoncé dans l'eau.



Le gouverneur est sorti indemne du drame, mais trois personnes ont été grièvement blessées et ont été transférées à l'hôpital provincial de Goz-Beïda, chef-lieu de la province, pour y recevoir des soins appropriés.



Un hors-bord d'escorte est rapidement intervenu avec des forces de sécurité pour porter secours aux occupants du véhicule, a appris ce soir Alwihda Info.