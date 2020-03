Tchad : le gouverneur du Sila en tournée dans les établissements

Le gouverneur de la province de Sila, le général N'Dimabeal Boyalnar Gaucher, poursuit sa visite dans les différents services administratifs et les établissements de Goz Beida.En présence du délégué provincial à l'enseignement, iI s'est rendu mercredi au Lycée de Goz Beida et dans plusieurs autres établissements afin de constater le fonctionnement régulier des cours.Pour le gouverneur, ce déplacement a pour but d'aller au contact du corps enseignant. Il les a appelé à prendre leurs responsabilités pour permettre aux élèves de bien suivre les cours.Aux élèves, le gouverneur a demandé de "serrer la ceinture pour bien attaquer les examens."Le délégué provincial à l'enseignement de Sila a demandé aux enseignants de s'atteler à finir le programme afin de faciliter la tache sur le terrain.