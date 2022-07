Tchad : le gouverneur du Sila exige une distribution équitable des céréales subventionnées

Le gouverneur de la province du Sila a visité ce 1er juillet, les locaux de l'Office national de sécurité alimentaire (ONASA), où a lieu le vente des céréales subventionnées. En effet, 4000 sacs de riz et 3000 sacs de maïs sont mis en vente à la population.



Le gouverneur Ismaël Yamouda Djorbo a instruit l'administration pour un suivi et une distribution équitable en faveur des plus vulnérables.



Le sac de riz subventionné est vendu à 12 5000 FCFA contre 25 000 FCFA au marché, tandis que le sac de maïs est vendu à 10 000 FCFA, contre 20 000 FCFA au marché.



Pour le gouverneur, tout commerçant véreux qui se livre à la spéculation des prix doit être traqué. La vente dans les marchés des céréales subventionnées est strictement interdite.