Au cours de la 5ème édition de la conférence des gouverneurs au Tchad, le général Ismail Yamouda Djorbo, gouverneur du Sila a fait une déclaration importante.



En effet, il a mis en lumière les défis auxquels la province est confrontée, notamment le manque d'infrastructures culturelles et sportives pour les jeunes.



Le général Djorbo a souligné que les jeunes de la province s'efforcent, malgré tout, de pratiquer les activités culturelles et sportives, mais qu'ils manquent de lieux de loisirs et de centres multimédias pour se connecter avec l'extérieur, via Internet.



Il a également exprimé sa préoccupation pour l'intégration de la population à la fonction publique et les concours de la police. Pour surmonter ces défis, le gouverneur a plaidé pour une coordination d'actions pacifiques entre les autorités et la population.



Il a appelé à des actions concrètes pour aider la population et faire face aux événements difficiles. Il a par ailleurs proposé la création d'un fonds spécial d'accompagnement, un fonds de cérémonie pour attirer la population et effectuer un travail efficace.



Le gouverneur du Sila a démontré son engagement en tant que chef de la province, en affirmant que les moyens doivent être trouvés pour faire face aux nombreux défis qui se posent à la population.



La proposition d'un fonds spécial de cérémonie pourrait être une solution pour aider la population et développer les activités culturelles et sportives de la province.