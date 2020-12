Tchad : le gouverneur nigérian de l’Etat de Borno reçu à la Présidence

Le chef de l'État Idriss Deby a reçu mercredi le gouverneur de l’Etat de Borno, Prof. Babagana Umara Zulum. L’entretien a porté sur la situation des réfugiés nigérians établis à Bagassola et les perspectives d’un retour volontaire au Nigéria.



L'Ouest du Tchad accueille des dizaines de milliers de réfugiés nigérians ayant fui les exactions de Boko haram. Les échanges ont permis d’apprécier la situation des réfugiés nigérians et d’envisager des solutions durables, indique le gouverneur Babagana Umara Zulum a sa sortie d’audience.



La dignité de l’être humain est une valeur cardinale qui conditionne l’action du gouvernement tchadien qui a créé les conditions favorables à l’accueil des réfugiés malgré les défis sécuritaires et humanitaires considérables. Le Tchad restera fidèle à sa tradition d’hospitalité et de solidarité conformément à ses engagements internationaux, a fait savoir le président de la République.



Idriss Deby a réaffirmé la disponibilité du Gouvernement tchadien à poursuivre et intensifier les efforts avec le Gouvernement fédéral Nigérian sur tous les fronts pour pacifier le bassin du Tchad par un niveau de sécurisation et de développement élevé.



Récemment, le gouverneur nigérian s'est rendu à Bagassola pour constater les conditions dans lesquelles vivent les réfugiés et leur apporter des aides.