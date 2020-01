Tchad : le gouverneur nigérian de l’Etat du Bornou reçu à la Présidence

Le gouverneur de l’Etat du Bornou, Professeur Babagana Umara Zulum a été reçu en audience mardi matin, par le ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, Hissein Brahim Taha, à l'issue de trois jours de visite d’amitié et de travail.



Elu au poste de gouverneur de l’Etat du Bornou le 9 mars 2019, Pr. Babagana Umara Zulum a réservé sa première sortie à l’étranger au Tchad.



L’audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaïbo, du directeur de cabinet civil du chef de l’Etat, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul et du Conseiller technique à l’Administration du territoire du Président de la République, Issa Ali Taher.



Le gouverneur de l’Etat du Bornou est venu "exprimer de vive-voix sa reconnaissance au Tchad, pour le rôle joué dans la lutte contre le terrorisme par l’envoi d’un contingent militaire pour prêter main forte au Nigéria en général et son Etat le Bornou en particulier en proie aux exactions de la secte Boko-Haram", a indiqué la Présidence.



La fermeture de la frontière nigériane, principale voie d’approvisionnement du Tchad a été évoquée au cours des discussions. Interrogé à sa sortie d’audience à ce sujet, le gouverneur de l’Etat du Bornou, déclare que les voies et moyens sont explorés pour la réouverture très rapide de la frontière nigériane.