Tchad : le gouvernorat du Wadi Fira réceptionne des titres sécurisés pour la population

BILTINE - Dans le but de les distribuer à leurs propriétaires, le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS), le général Mahamat Béchir, a remis cette semaine au gouverneur du Wadi Fira, Issakha Ahmat Ardja, un lot de passeports et cartes d'identité.



Fin 2020, des équipes de l'ANATS ont mené une première mission d'enrôlement des citoyens au Wadi Fira, afin de leur permettre d'intégrer le nouveau système de gestion des données, et d'obtenir un titre sécurisé. L'ANATS compte dépêcher prochainement une équipe technique dans la province.



751 cartes et 31 passeports devront être remis aux propriétaires. La carte nationale est à 5000 Fcfa tandis que le passeport coûte 60.000 Fcfa.



Le gouverneur a salué les efforts de l'ANATS, l'exhortant à redoubler d'efforts pour permettre à la population de pallier un besoin urgent : l'obtention des cartes d'identité et passeports.