Tchad : le groupement des FAI fait des recommandations pour développer la couverture Internet

Le chargé de communication du Groupement, Oumar Hamid Oumar, a rappelé les préoccupations de son organisation désormais prises en compte par le gouvernement :



- faciliter l'octroi des licences permettant aux FAl d'étendre leur domaine d'activités, notamment la licence d'opérateur mobile GSM ;

- la finalisation de la convention tripartite entre les FAI, les opérateurs GSM et l'ARCEP avec une promesse ferme de revoir à la hausse la capacité de 10 Mbps (niveau à partir duquel les opérateurs GSM seraient autorisés à vendre) ;

- la définition des périmètres de champ d'action de chaque acteur sur le marché de l'Internet de type FAI ;

- la mise en exécution immédiate par SoudaTchad et Sotel de la décision n°5/DCI/DAJ/2022 de l'ARCEP du 28 janvier portant encadrement des tarifs de capacité Internet au niveau international.



Oumar Hamid Oumar exhorte par ailleurs le gouvernement à rendre tous ses engagements effectifs dans le meilleur délai. Il attire l'attention du ministère des Postes sur la mise en place d'un monopole, en particulier celui des réseaux d'accès FTTx, qui pourrait constituer un grand handicap pour le développement du secteur.



Le Groupement suggère au ministre des Postes et de l'Économie numérique de revoir sa position en prenant en considération la libre concurrence entre Sotel-FAl et l'obligation de partage d'infrastructures. Ce sont les meilleurs moyens de développer la couverture Internet, d'augmenter la qualité des services et de réduire les tarifs aux utilisateurs via cette technologie dans la mesure où il existe d'ores et déjà des infrastructures et des réseaux FTTx déployés et exploités commercialement par certains FAI.