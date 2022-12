Tchad : le guichet unique des affaires foncières de nouveau opérationnel, après un brusque arrêt

L’arrêt du système informatique préexistant qui était vétuste a entraîné d’importantes pertes et une “période de non production” pour le ministère. Le système de gestion foncière, tombé en panne le 10 juillet 2021, a été restauré par la suite.



“Nous sommes doigtés parce que nous gérons l’un des volets les plus sensibles de la vie des tchadiens”, souligne un fonctionnaire du ministère.