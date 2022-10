Tchad : le jeune entrepreneur et juriste Ibrahim Abdelkerim Sinine nommé DAF des douanes

Ibrahim Abdelkerim Sinine Karda, jeune entrepreneur et PDG de l'entreprise Aski Tchad, est nommé directeur des affaires financières (DAF) des services des douanes et droits indirects, informe l'Université Emi Koussi de N'djamena.



Diplômé de l'Université Emi Koussi, le nouveau DAF est titulaire d'un Master 2 en Droit. Il est un juriste publiciste et fiscaliste, précise la Fédération des étudiants de l'Université Emi Koussi.



L'Université Emi Koussi de N'djamena a félicité son lauréat et a rappelé son implication active dans la vie étudiante durant son cursus.