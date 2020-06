Tchad : le jeune héros Augustin reçoit un grand don du PDG de Djamous et Fils

Le jeune héros Augustin Djessadjim a reçu mardi un don de la part du PDG de la société "Djamous et Fils", Sadick Mahamat Djamous. La cérémonie a eu lieu au Centre Dakouna Espoir, au quartier Moursal, à N'Djamena.



Le don est constitué de trois sacs d'haricots de 100kg, quatre sacs de riz de 50 kg, trois bidons d'huile de 20 litres, deux cartons de macaronis, deux cartons de savon, 200 masques et une enveloppe de 100.000 FCFA.



Le PDG de la Société Djamous et Fils, Sadick Mahamat Djamous, a déclaré que "ces dons de la part de notre entreprise permettront à notre héros de bien vivre tranquillement. Sauver les enfants de la rue en général et notre héros en particulier, c'est une volonté de sauver notre humanité."



"Nous menons des actions en faveur des enfants démunis depuis plusieurs années, c'est pourquoi en 2018, notre entreprise a pu mener des actions en faveur des enfants vulnérables à hauteur de 15 millions de Francs CFA", a-t-il dit.