Tchad : le journaliste Adoum Abdelkader violemment agressé

Le journaliste de la télé tchad Adoum Abdelkadre a été agresse par 3 individus qui lui ont tiré dessus et frappé avec un bâton sur la tête, informe ce dimanche le ministre de la Communication Abderaman Koulamallah. Il dénonce une agression lâche et incompréhensible.



“Je viens de parler longuement au téléphone avec Adoum qui se remet mais à subi un traumatisme incroyable et inacceptable”, indique le porte-parole du gouvernement.



“Une plainte sera déposé pour retrouver les auteurs de cet acte lâche car ces individus ont été accueilli dans le salon du journaliste comme le veut nos traditions et ensuite ont tenté de le tuer”, poursuit le ministre.



Adoum ignore les motifs de leurs actes car ses agresseurs n’ont rien volé, ni tenté de voler quoi que ça soit. Le ministère de la communication et l’ONAMA entendent se porter partie civile pour que la justice fasse son travail.