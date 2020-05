Tchad : le journaliste Martin Inoua Doulguet acquitté par la justice

Le journaliste et directeur du Journal Salam Infos, Martin Inoua Doulguet, a été acquitté mardi par la justice tchadienne, deux semaines après sa mise en liberté provisoire.



Martin Inoua s'est réjouit de cette décision et a fait part d'une victoire pour la presse.



Le journaliste qui a passé plusieurs mois en prison, était poursuivi pour des accusations de diffamation, association de malfaiteurs informatiques et dénonciation calomnieuse.