Tchad : le khalife général de la confrérie Tidjania reçu à la Présidence

Le chef de l'Etat tchadien Idriss Déby a reçu mardi le 12ème khalife général de la confrérie Tidjania, cheikh Sini Ali Bel-Arabi.



Le khalife qui est arrivé au Tchad, a sollicité une rencontre avec le président de la République afin de présenter ses civilités et dévoiler l'objet de son séjour.



Cheikh Sini Ali Bel-Arabi est au Tchad pour deux semaines, jusqu'au 3 mars prochain.



"Le chef de l’Etat Idriss Déby qui fait de la diversité culturelle et religieuse une richesse, trouve en ce déplacement de cheikh Sini Ali Bel-Arabi au Tchad, un appui dans sa politique de la paix et de la cohabitation religieuse pacifique sur laquelle, il veille quotidiennement au grain", a indiqué la Présidence.



"De nos jours, des pervers tirent sur la fibre religieuse pour assouvir leurs macabres desseins dans la société", a ajouté la Présidence.



Le khalife général de la Tidjania a offert à Idriss Déby un chapelet, le certificat de la Tidjania et le Saint Coran.