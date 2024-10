Tchad : le kyste ovarien est un souci permanent pour les femmes

Ces derniers temps, une maladie dénommée kyste ovarien fait beaucoup des ravages chez les jeunes filles et les femmes à l’âge de procréer. Le kyste est une petite poche remplie des liquides au niveau des ovaires, qui cause énormément de problème aux femmes.



Selon Dr Tchinebo Koumay Honoré, il y a deux sortes de kystes, à savoir : le kyste fonctionnel et le kyste organique. Il indique que le kyste fonctionnel est appelé kyste ovarien, et il est lié au fonctionnement normal des ovaires chez la femme à l’âge de procréer, avec une taille généralement supérieure à 3 cm.



Tandis que le kyste organique reste stable, et avec une taille légèrement augmenté au cours des années, dû à l’absence des ovules, autrement dit, en période de ménopause. Dr Tchinebo Koumay Honoré a affirmé que ces kystes sont causés généralement par des infections bactériennes fongiques ou virales, et l’accumulation de tissus malformés.



Elles peuvent se manifester par l’envie fréquent d’uriner avec une petite quantité d’urine et le trouble intestin. Elles peuvent être découvertes, suite à un examen d’échographie, et la maladie peut être soignée ou traitée, après un suivi médical lorsqu’elle n’a pas une évolution. Il a expliqué que, s’il y a complication, elle nécessite une opération si les deux ovaires sont touchés.



Alors, la femme ne peut concevoir, au cas où un seul est touché. La femme peut concevoir seulement avec beaucoup de difficultés, et au bout de quelques mois de grossesse, elle perdra le bébé, ou va saigner en période de grossesse.



Selon le médecin, il est important pour toutes les jeunes filles à l’âge de procréer qui ressentent les symptômes, de se faire consulter par les médecins afin de suivre les traitements. En effet, le kyste est un souci permanent pour les femmes et seule la consultation et le traitement peuvent en remédier.