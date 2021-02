Tchad : le leader du MNCT, Mahamat Ahmat Lazina, arrêté

Mahamat Ahmat Lazina, président du parti dénommé Mouvement national pour le changement au Tchad (MNCT), a été arrêté lundi à N'Djamena par la police suite à la tenue d'une marche interdite par le ministère de la Sécurité publique. Des militants présents à ses côtés ont également été arrêtés.



Le leader du MNCT avait annoncé, il y a quelques jours, son intention de marcher pacifiquement le 15 février 2021 pour l'alternance, dans la foulée d'un appel à manifester des Transformateurs. Ce matin, Mahamat Ahmat Lazina et des militants du MNCT sont sortis dans la rue, banderole en main, et ont entonné l'hymne national. Ils ont également lancé des messages dénonçant l'injustice.



Dans un communiqué, le parti MNCT a demandé la libération immédiate de Mahamat Ahmat Lazina et de trois autres personnes arrêtées.



Selon le défenseur des droits de l'Homme et secrétaire général de la CTDDH, Mahamat Lazina a été libéré mais torturé. "Nous sommes inquiets pour sa santé. Apparement, il aune côte cassée ou enfoncée. La responsabilité de cette atteinte à sa santé en incombe entièrement à Idriss Deby", a déclaré le secrétaire général de la CTDDH, Mahamat Nour Ahmed Ibedou.