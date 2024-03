Tchad : le leader politique Djimet Clément Bagaou pris en filature par des individus

Dans un communiqué de presse, le Parti Démocratique du Peuple Tchadien (PDPT) informe l’opinion nationale et internationale que, dans la soirée du 18 mars 2024, son président national le Pr Djimet Clément Bagaou a fait l’objet de filature par des individus non identifiés, au sortir du Conseil National de Transition jusqu’au siège de son parti politique.



Selon cette formation politique, suite à sa déclaration lors de la plénière, relative à la résolution spéciale de soutien au président de la Transition sur les événements des 27 et 28 février 2024, le Pr Djimet Clément Bagaou a été poursuivi par une voiture aux vitres teintées jusqu’au pont à double sens.



C’est alors que deux hommes enturbannés et armés, à bord d’une moto, ont pris le relais en le poursuivant jusqu’au siège du parti, mais la présence massive des militants les a dissuadés d’atteindre leur projet macabre.



« Face à ce climat de menaces certaines auxquelles est exposé le président du PDPT et par ailleurs conseiller national, le parti PDPT tient le gouvernement pour principal suspect et exige la garantie de la sécurité de son président », relève le communiqué de presse rendu public à cet effet.