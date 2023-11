Tchad : le livre, symbole de rapprochement humain

Le Mois du Livre et de la Lecture a été inauguré le jeudi 2 novembre 2023 à la Bibliothèque nationale par Abakar Rozzi Teguil, ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat.



Il est important de rappeler que cette septième édition du Mois du Livre est dédiée à la célébration de la littérature tchadienne.



Ce mois est une période au cours de laquelle les acteurs de la chaîne du livre, tels que les écrivains, éditeurs, libraires, bibliothécaires et lecteurs, mettent en lumière l'écriture et la créativité qui alimentent les aspirations, les rêves et les valeurs humaines.



Selon le ministre, la lecture d'un livre nous offre la possibilité de voyager sans quitter notre lieu de résidence, de plonger dans des réflexions profondes et de nous connecter à des personnes qui deviennent parfois nos amis les plus proches.