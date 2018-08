Tchad : le lycée Etoile Polaire veut inverser la courbe en série scientifique

Le Complexe scolaire Etoile Polaire a organisé ce mercredi 15 aout 2018, dans la cour dudit établissement, une cérémonie pour primer les élèves trapus dans le domaine des sciences mathématiques, distingués lors du concours national dénommé « Prix Gauss en mathématiques ».



Ce concours, ouvert à tous les jeunes tchadiens ayant régulièrement fréquentés la classe de Première Scientifique au cours de l’année scolaire 2017/2018 et âgés de moins 21 ans, a vu la participation de 68 élèves de 24 lycées différents, dont 8 filles.



Sur un total de 68 élèves en provenance de 24 établissements d’enseignement secondaire ayant participé au concours national de mathématiques, seuls 5 d’entre eux ont été distingués pour avoir décroché les meilleures notes en mathématiques.



Le concours a été initié par le complexe scolaire Etoile Polaire. Il vise à encourager les élèves tchadiens à aimer les sciences mathématiques et à les immortaliser en vue de contribuer au développement socio-économique au Tchad.



Les cinq lauréats sont : Boukari Annadif Barka (1er) avec une moyenne de 10,50 en provenance du Lycée Ibnou Cina, BRAHIM ALI BACHAR (2ème) ayant une moyenne de 7,00, du lycée Ibnou Cina, BRAHIM MAHAMAT ADAM (3ème) totalise une moyenne de 6,50 en provenance du lycée Amoul de Farcha, MOHAMMED AL-AMINE DJAFIL (4ème) décroche une moyenne de 6,00, du lycée Ibnou Mahadjir et d’ ADAMOU MAMADOU DJOBI (5ème) du lycée Ibnou Cina.



Les 5 lauréats ont respectivement reçu un cheque de 300.000 F CFA pour le premier, 200.000 F CFA pour le deuxième, 150.000 F CFA pour le troisième, 125.000 F CFA pour le quatrième et 100.000 F CFA pour le cinquième. Chacun des lauréats a obtenu en guise de récompense un livre de mathématiques pour la classe de Terminale C.



Le proviseur du lycée Etoile Polaire, Hiag Hiag Gustave a déclaré que son complexe scolaire met un accent particulier sur les mathématiques car à l'ère de la technologie, il a l'intime conviction que la maîtrise des mathématiques reste et demeure indispensable au développement de l'esprit scientifique. Par ailleurs, il a affirmé avoir constaté que le développement des mathématiques est compromis au Tchad car depuis quelques années, le nombre de candidats au Baccalauréat série C chute de façon vertigineuse, passant de plus de 1200 candidats en 2012 à 581 candidats en 2018.



Selon lui, c'est fort de ce constat que le lycée Étoile Polaire souhaiterait impulser une nouvelle dynamique des mathématiques au Tchad. « L’heure est grave ! Je n’exagérerai pas si je disais que les mathématiques sont en danger au Tchad car nous n’avons pas de relève. En organisant ce concours, nous voulons envoyer un signal fort à tous les tchadiens : le complexe scolaire Etoile Polaire ne laissera pas les mathématiques mourir au Tchad », a-t-il prévenu. Pour sa part, le représentant du ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Lol Ali Choua encourage les enfants à travailler davantage dans le domaine scientifique pour amorcer le développement durable du Tchad.



Il appelle les parents à orienter leurs enfants et à leur procurer les documents nécessaires pour renforcer leur compétence dans le domaine scientifique. Par ailleurs, dès 2019, le prix Gauss en mathématiques du lycée Etoile Polaire pourrait être ouvert à tous les élèves tchadiens des classes de Seconde, Première et Terminale Scientifique.



La remise des prix aux lauréats a mis un terme au concours national de mathématiques.