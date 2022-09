Tchad : le lycée de Walia se transforme en camp de sinistrés

Suite aux fortes pluies enregistrées à N'djamena, le lycée de Walia fait face à un afflux de sinistrés d'inondations. En effet, des maisons et quartiers sont totalement dans l'eau, et cette situation a poussé des milliers de familles à quitter leurs demeures respectives.



Ainsi, nombre d'entre elles ont trouvé refuge au sein du lycée de Walia dans le 9ème arrondissement. C'est un véritable camp des réfugiés à perte de vue. Des linges étalés sur les murs de clôture, des tentes en plastique, des nattes étalées à même le sol, sous les arbres. Et des tables-bancs transformés en lits.



La majorité des personnes est constituée de mères de famille et leurs enfants. L'on rencontre également des personnes du troisième âge. L'ambiance est ponctuée de pleurs et causeries entre ces sinistrés d'inondations, dans une atmosphère de marché. À chaque pas que nous faisons dans le périmètre, voici ce qui nous accueille : « venez voir ici », lance une femme en arabe local.



Quelques femmes arrachent la parole : « nous sommes ici depuis le 15 août, personne n'est venu vers nous, ni le gouvernement, ni un organisme. Nous sommes dans une situation précaire. L'eau a submergé nos habitations, c'est pourquoi nous sommes venus ici », témoigne une mère.



Pour ces familles entassées au lycée de Walia, le quotidien est difficile. Chaque jour est un combat pour se procurer à manger, tandis que les enfants souffrent de paludisme à cause des moustiques. Les sinistrés demandent l'aide du gouvernement et des personnes de bonne volonté. De leur côté, les responsables du lycée s'opposent à ce que les salles situées à l'étage soient ouvertes aux sinistrés.



Ces derniers dorment à l'air libre. Plusieurs familles accablées par la faim se sont mélangées aux sinistrés. D'ailleurs, elles semblent se connaitre les unes des autres. Un jeune garçon venu pour le retrait de son bac témoigne : « ces personnes ne sont pas toutes inondées. Je vois les gens de mon quartier qui ne sont pas touchés par l'eau, mais qui se retrouvent ici.



C'est juste pour bénéficier des vivres que donne le gouvernement et les ONG ». Les vrais sinistrés du lycée de Walia seront recensés et seront évacués vers un autre site, indique le maire du 9ème arrondissement, Mahamat Saleh Kerima.



Selon lui, le lycée abrite des personnes qui ne sont pas des sinistrés. Il entend faire une descente avec les chefs de carrés pour procéder à un recensement. « Les gens qui ne sont pas des sinistrés seront délocalisés », dit-il. Les besoins prioritaires sont les vivres, les médicaments et les moustiquaires imprégnées.



À l'approche de la rentrée administrative, cette situation pose une réelle difficulté.