Tchad : le lycée de la liberté a accueilli une journée de retrouvailles des anciens élèves

Selon la présidente du comité d'organisation, Mariam Honorine Dounia, ces anciens camarades ne s'étaient pas revus depuis plus de 30 ans, mais ont été réunis grâce aux réseaux sociaux. Elle a demandé à chacun de rendre grâce à Dieu tout-puissant pour ses bienfaits envers eux.



Pendant son allocution, elle a demandé à tout le monde de donner la main à son voisin de droite et de gauche et de lui dire "Mabrouk" (félicitations) en remerciant Dieu de les avoir réunis. Mariam Honorine Dounia a également rendu un vibrant hommage à leurs différents enseignants qui les ont encadrés sur les bancs de l'école. Elle a prié Allah tout-puissant de les bénir où qu'ils soient et de rappeler à ses amis décédés auprès de lui pour qu'ils puissent accéder à son paradis. Elle a souligné que cette rencontre marquait un premier pas vers une nouvelle aventure et un nouvel élan qui les uniraient pour le reste de leur vie.



Moussa M'baïtelem, l'initiateur de cette plateforme, a félicité tous les présents à cette retrouvaille. Selon lui, les anciens élèves du lycée de la liberté sont désormais une seule famille. Il a rappelé qu'être une famille ne signifie pas seulement appartenir à la même ethnie ou faire la même chose aujourd'hui, mais plutôt être unanime. Il a souligné qu'ils étaient seulement cinq personnes à l'origine de cette plateforme, mais qu'elle compte aujourd'hui 174 membres.



Enfin, Mariam Honorine Dounia a déclaré que les anciens élèves ont plusieurs projets en tête en tant qu'anciens collégiens et amis des années 1985-1990. Pour mener ces activités d'intérêt général et des œuvres caritatives, ils ont décidé de se constituer en association, en groupe amical et en mutuelle. Elle a affirmé que bien qu'ils aient été séparés une fois et perdus une fois, cette fois-ci, ils ne perdront plus jamais.