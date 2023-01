Tchad : le maire Ali Haroun dément la destitution de l'exécutif municipal de N'Djamena

De récentes informations font état de la destitution de l'exécutif municipal de la Commune de la Ville de N’Djamena, ainsi que de la désignation d'un nouvel organe.



À travers un communiqué, le maire de la commune de la ville de N’Djamena, qui est également Président du Conseil Municipal, tient à apporter un démenti formel. Il assure qu'il n'y a eu aucune session extraordinaire ce 15 janvier 2023, et que l'organe délibérant de la commune ne s'est pas réuni à cet effet.



De plus, il précise que "la hiérarchie administrative n'a pas sollicité une quelconque réunion de ce genre". Il tient à rassurer la population de N'Djamena "qu'à l'heure actuelle, aucun changement n'est intervenu par la voie légale et que l'exécutif municipal reste en place".