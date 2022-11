Tchad : le maire d’Abéché contre la location à des personne d’origine douteuse

Dans un communiqué, le maire de la ville d’Abéché demande à tous les propriétaires des concessions qui mettent en location des chambres à des personnes d’origine douteuse et inconnue, dans le milieu, de cesser avec cette pratique.



Cela rentre dans le cadre des dispositions sécuritaires prises dans la ville par les autorités municipales.



En effet, pour réglementer cette situation et réduire l’insécurité dans la ville, le maire demande à tous les bailleurs d’en informer au préalable les chefs de carrés, quartiers, puis le délégué d’arrondissement, pour une certification du locataire de donner à bail la maison.



Les délégués d’arrondissement, les responsables en charge de la sécurité, les chefs de quartiers et carrés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application de la teneur de ce communiqué.