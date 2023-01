Tchad : le maire d’Abéché règlemente la circulation des tricycles et motos

Dans un communiqué rendu public ce 10 janvier 2023, le maire de la ville d’Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, communique qu’il est porté à la connaissance des conducteurs de tricycle à moteur (communément appelé rakcha) et de motos-clando, que la circulation de ces engins est réglementée, conformément aux horaires ci-après : de 03h 30mn du matin à 24h 00.



Toutefois, une autorisation spéciale sera accordée à quelques conducteurs (rakchamans), pour répondre à certaines urgences signalées çà et là dans les quartiers. Par ailleurs, tout rakchaman ou clandoman ne respectant pas la réglementation indiquée s’exposera à des sanctions graves, allant jusqu'à la confiscation pure et simple de son engin.



Par ailleurs, « tous les services en charge de la sécurité et les délégués d’arrondissement, sont chargés de l’application stricte de la teneur du présent communiqué », peut-on apprendre.



Enfin, il est rappelé que toute sortie en dehors du périmètre urbain doit être autorisée par le commissaire central de la ville d’Abéché.