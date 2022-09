Tchad : le maire d'Amdam suspendu de ses fonctions

Le préfet du département de Djourf al-Ahmar, Achafi Issa Abbo, a suspendu le 5 septembre 2022, le maire de la ville d'Amdam, Annour Ali Abdallah, de ses fonctions.



Le motif évoqué : ce dernier possèderait deux matricules et percevrait un double salaire. Le second matricule appartient à Monsieur Djibrine Idriss, agent à la sous (préfecture d'Amdam, décédé en 2010 (numéro de matricule 25502).



Pour le préfet, le maire doit être traduit en justice et répondre de ses actes.