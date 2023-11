Tchad : le maire de Kelo prend des mesures pour améliorer la sécurité des transporteurs

Le maire de la ville de Kelo, Bessingar Bazo, a autorisé le remblayage des creux autour du rond-point Zèbre le vendredi 3 novembre 2023 en réponse à la demande de l'UNATRANST. Mahamat Ali Abdoulaye, chef d'agence de l'Union des Nationales des Transporteurs du Tchad, section Tandjile et Mayo Kebbi Est, a déclaré que ces creux autour du rond-point Zèbre avaient causé de nombreuses dépenses aux transporteurs et plusieurs accidents.



En effet, le rond-point, bien que spacieux, avait une voie restreinte et détériorée. Les véhicules venant du Cameroun transportaient souvent des charges lourdes, ce qui provoquait des éclatements de pneus lorsqu'ils abordaient le virage du rond-point.



Mahamat Ali Abdoulaye considère que le remblayage de ces creux est un grand soulagement pour les transporteurs. Il a exprimé ses remerciements au maire de la ville de Kelo au nom de l'UNATRANST National et en son nom personnel, saluant son soutien continu aux transporteurs et l'encourageant à poursuivre ces actions en faveur de leur sécurité et de leur efficacité.