Tchad : le maire de Kelo veut renforcer le maillage sécuritaire

Le maire de la ville de Kelo, Bessingar Bazo, a dirigé une réunion de sécurité ce 1er septembre 2022 dans la salle de réunion de la mairie. Cette rencontre a pour but d'échanger avec les chefs de sécurité du département de la Tandjile Ouest affectés il y a quatre mois.



Au cours de ces assises, le maire de la ville de Kelo, le commissaire de police Mahamat Touka, ont demandé aux délégués des arrondissements et aux 36 chefs des quartiers de la ville de Kelo, de collaborer avec la sécurité pour leur livrer les informations, afin de pallier aux problèmes de l'insécurité dans la ville de Kelo.



Le commissaire cite en exemple le récent cas de vol de cinq motos. Les voleurs les ont gardés pendant dix jours dans la ville, avant de les acheminer à N'Djamena. Il suppose que c'est le manque de collaboration qui n'a pas permis de mettre la main sur les voleurs.



Les chefs des quartiers et les délégués ont déploré le comportement de certains chefs de service de sécurité qui demandent souvent de l'argent pour leur déplacement sur le terrain. A ce sujet, le commissaire a confirmé que l'intervention est gratuite au commissariat. Il a demandé à ce que chacun prenne son contact pour une bonne collaboration.



À la fin de la rencontre, le maire Bessingar Bazo a exhorté les chefs de service à délaisser le passé et à dénoncer les cas suspects, pour ne pas être complices.