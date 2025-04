Tchad : le maire de Mao rencontre les organisations nationales et internationales

Ce 08 avril 2025, le maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, a organisé une rencontre avec les représentants des organisations onusiennes, nationales et internationales.



Il s'agit notamment de : Arded, Giz, Ong Base, Ong Asradd, Ong Adesol, Pam, Fao, Ajde, Celiaf, Ong Adis, Ong Acra, Ciaud-Canada, Sos-Sahel/T. L’objectif de cette rencontre est la prise de contact entre les représentants des ONG et le nouvel exécutif communal. La rencontre visait également à échanger sur les stratégies, permettant de renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes.



Le maire a remercié les représentants d'avoir honoré leur présence, pour parler des défis auxquels la commune fait face. Il a sollicité l'appui matériel et technique dans le cadre de la mise en œuvre des projets Wash (eau, hygiène et assainissement). Selon le maire, en effet, la commune de Mao ne peut réaliser les projets communaux dans ce cadre, sans l'implication des organisations nationales et internationales, malgré les efforts consentis par la commune et les défis à relever.



Pour le secrétaire général de la commune, Seid Mahamat Moustapha, conscient des risques sanitaires liés à la défécation à l'air libre et l'insalubrité, l'appui des partenaires s'avère fondamental pour la construction des latrines au marché central de Mao, de bacs à ordures dans le quartiers et l’achat des matériels (pelles et brouettes, etc.). Ce sont des actions qui peuvent aider à réduire la défécation à l'air libre et à l'insalubrité dans la ville de Mao car, c'est un résultat clé pour un environnement sain.



Quant aux représentants des ONG, ils ont exprimé leur gratitude envers le maire de la commune de Mao, pour les avoir réunis autour d'une table pour échanger sur les problématiques liées au Wash, afin de contribuer au développement et à l'assainissement de la ville de Mao.



Ils disent qu'ils sont disponibles pour appuyer la commune. En cette circonstance, quelques représentants ont fait des propositions sur la mise en œuvre dudit projet. Enfin, la rencontre a pris fin par une photo de famille.