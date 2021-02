Tchad : le maire de Moundou et son secrétaire général acquittés par la justice

La justice a acquitté lundi le maire de la ville de Moundou, Nediao Dingambaye, et le secrétaire général de la mairie de Moundou, Mbairam Alladoum.



Le Tribunal de grande instance a estimé que le dossier est vide et les faits retenus contre eux ne sont pas clairs.



Suspendus de leurs fonctions courant janvier, ils ont été accusés par l'Inspection générale d'État d’avoir attribué des marchés à deux entreprises de la place sans respect des procédures légales. Ils sont également accusés d’avoir corrompu des agents de l’administration de la ville et d’avoir géré d’une manière opaque la commune.



Détails en cours.