Tchad : le maire de N'Djamena appelle au respect strict des mesures de confinement

Le maire de N'Djamena, Ibrahim Wang Laouna Foullah, a invité samedi les commerçants des grands marchés, les tenanciers des bars, restaurants, magasins ainsi que les transporteurs à observer scrupuleusement les termes du décret n° 2585 du 31 décembre 2020 portant confinement de la ville de N'Djamena et renforcement des mesures sanitaires.



Les tenanciers des services et activités autorisés par dérogation sont priés de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Ces services et activités doivent être fermés aux heures indiquées du couvre-feu qui sont de 18h à 5h.



Le maire invite chaque citoyen à "respecter ces consignes qui sont certes difficiles mais nécessaires pour la prévention de cette maladie."



Ibrahim Wang Laouna Foullah invite le commandant de Légion n°10, le commissaire central de la Police nationale et le directeur de la Police municipale de "faire exécuter les termes du communiqué qui ne souffrira d'aucune exception".