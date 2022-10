Tchad : le maire de N’Djamena appelle ses concitoyens à un élan de solidarité

Dans un communiqué officiel signé ce 20 octobre 2022, le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun « constate avec amertume, la situation déplorable qui prévaut actuellement dans la ville de N'Djamena».



En raison de cela, il « appelle ses concitoyens à la retenue et au sens élevé de patriotisme ». Le maire de la ville de N’Djamena rappelle en outre que des centaines de concitoyens sont sans abri et exposés aux épidémies, à cause d’une crue exceptionnelle des fleuves Logone et Chari, ayant conduit les plus hautes autorités de la République, à déclarer l'Etat d'urgence humanitaire.



Par ailleurs, il a été mis sur pied, un comité de lutte pour la réduction des impacts d'inondations, assisté d'un sous-comité technique. Par conséquent, « l'heure est à l'unité, à la solidarité nationale et à l'apaisement », dit l’autorité municipale.



Face à cette situation, et pour soutenir les efforts du gouvernement, le maire de N’Djamena lance un appel aux partenaires au développement, aux ONG, ainsi qu'à tous les fils du Tchad, pour un élan de solidarité à l'égard des victimes des inondations.