Tchad : le maire de N’Djamena s’insurge contre le stationnement abusif des gros porteurs

A travers un communiqué officiel rendu public ce 24 août 2023, le maire de la commune de la ville de N'Djamena, Mme Bartchiret Fatimé Zara Douga, informe les propriétaires et chauffeurs des gros porteurs qui stationnent sur les voies publiques pour vendre leur chargement (ciment, planche, etc.), que cette pratique est strictement interdite dans le périmètre urbain.



Et dans le souci de rendre fluide la circulation, et permettre l'accès des riverains à leurs habitations, elle rappelle que le déchargement des marchandises doit se faire dans les parcs, ou à l’intérieur des entrepôts.



Par ailleurs, Mme le maire invite les quincaillers et boutiquiers qui stockent leurs marchandises sur les trottoirs, de les faire intégrer dans les magasins.



A cet effet, un délai de trois jours leur est accordé pour se conformer, à défaut de cela, les contrevenants s'exposeront à des sanctions. « Le commissaire central de la Police nationale et le directeur de la police municipale sont invités à faire exécuter les termes du présent communiqué qui ne souffrira d’aucune exception », conclut Mme Bartchiret Fatimé Zara Douga.