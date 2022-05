Tchad : le maire de Ndjamena inspecte les travaux de la voirie

A la tête d'une forte délégation, composée du 2ème adjoint au maire, des maires des communes d'arrondissement, du secrétaire général et des membres de la commission chargée de suivre les travaux de curage ainsi que d'un huissier, le maire de la ville de Ndjamena a sillonné, ce 24 mai, plusieurs quartiers de la ville pour constater de visu l'avancée des travaux de curage et d'entretien des stations de pompage.



Cette descente, selon lui, a pour objectif de s'assurer que tout est prêt pour faire face à la saison des pluies qui se pointe déjà à l'horizon.



Au cours de cette visite, la délégation s'est rendue dans différents sites des travaux de curage des caniveaux, des travaux de mise à niveau des bassins de rétention et des travaux d'entretien des stations de pompage. Le constat a révélé que les travaux sont exécutés à plus de 80%. Pour les 20% restants, le maire Ali Haroun a instruit les membres de la commission afin d'inviter les entreprises concernées par ces travaux ayant accusé un retard de les accélérer.



« Que ceux qui ne peuvent pas démissionner pour faire place à ceux qui le peuvent. Car on s'approche à grands pas vers la saison des pluies », a-t-il déclaré. Ce dernier a invité l'huissier à faire la situation des entreprises bénéficiaires des contrats avant tout paiement. Le paiement, a précisé Ali Haroun, se fera conformément au niveau d'exécution des travaux.



Par ailleurs, le maire a déploré l'incivisme de certains citoyens qui sabotent ces travaux. Pour lui, il est inadmissible de voir certaines personnes jeter délibérément leurs ordures dans les caniveaux sur lesquels la commune déploie beaucoup de moyens pour le curage.



« Tout ce que le gouvernement, nos partenaires et nous de même, faisons, est systématiquement saboté par certains individus », a-t-il fait remarquer. Échangeant au fur et à mesure avec les riverains sur ce comportement, il a profité de l'occasion pour les appeler à un changement de comportement.