Tchad : le maire de Tissi suspendu de ses fonctions

Le secrétaire général du département de Tissi, Sadick Gadar Ambary, a suspendu le 30 novembre le maire de la commune de Tissi de ses fonctions. Il lui est reproché une mauvaise gestion des recettes de l'État.



La décision de suspension a été prise au cours d'un réunion convoquée par le secrétaire général, après l'installation du nouveau préfet de département de Tissi, Mahamat Zene Yahya Brahim.



Dans son discours, le secrétaire général a demandé au préfet entrant de travailler en synergie avec ses proches collaborateurs civils et militaires pour que la paix et la cohésion sociale règnent dans le département.



Les populations doivent cultiver l'amour de la patrie, le changement de comportement, de mentalité et la prise de conscience pour l'intérêt supérieur du jeune département, a-t-il dit.