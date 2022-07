Tchad : le maire de la ville de Douala à Ndjamena pour un jumelage

Dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays frères, le Cameroun et le Tchad, le maire de la ville de Ndjamena, Ali Haroun, a reçu ce 13 juillet 2022 à la mairie centrale, le maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndiné.



Le maire de la ville de Ndjamena, souligne que cette visite s’inscrit dans un processus visant à engager les deux communes dans la mise en œuvre effective du jumelage des deux villes (Ndjamena et Douala). Le maire de la ville de Douala et sa délégation auront un long séjour de cinq jours à Ndjamena.



Il est prévu plusieurs activités, parmi lesquelles, la plus importante est la signature d'un accord de jumelage entre les deux villes, pour permettre aux hommes d’affaires des deux pays, d’échanger et circuler librement.



Se réjouissant de l’accueil, le maire de la ville de Douala, Roger Mbassa Ndiné, se dit très ému et félicite son homologue de Ndjamena pour l’extension de la ville. Pour lui, la dernière fois qu’il était venu à Ndjamena, la ville n’était pas si grande qu’aujourd’hui. Il appelle la mairie de Ndjamena à nouer davantage de relations avec la sous-région, pour le changement et la modernisation de la capitale.



Roger Mbassa Ndiné rappelle que Douala accueille plus 40 000 âmes tchadiennes qui vivent en parfaite collaboration avec les autochtones. Par contre, Douala a des difficultés d’extension parce que la ville est limitée au sud par la mer ; il est donc difficile d’y habiter, mais la mairie a un grand projet d’aménagement de l’espace.