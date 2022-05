Tchad : le maire du 7ème arrondissement dans les chantiers de la commune

Le maire du 7ème arrondissement de la ville de Ndjamena, Abbas Mahamat Atteïb, a effectué une visite d’inspection dans les différents chantiers de sa circonscription communale, ce jeudi 26 mai 2022.



Au cours de sa tournée, le maire a visité les différents endroits des chantiers du complexe école et collège Boutalbagara, pour l'aménagement de la cour.



La deuxième descente a été effectuée à l'Eglise évangélique 24 d'Amtoukouin ; la visite du chantier des bassins de rétention d’eau ; la construction des caniveaux au boulevard Taïwan et aussi, la visite d'un chantier au quartier Amtoukouin 2.



Lors de son inspection, le maire Abbas Mahamat Atteïb, a lancé un appel à la population du 7ème arrondissement, pour appuyer la commune dans sa lutte, en ajoutant que tout le monde doit se soumettre aux normes communales.



Au nom de l'inspection de l'enseignement primaire du 7ème arrondissement, la directrice de l'école primaire Centre "A" de Boutalbagara, adresse ses remerciements et demande à Allah de maintenir le maire longtemps à la tête de la commune, pour pouvoir achever son travail.