Tchad : "le mandat doit être de 5 ans. Religieusement, le chiffre 6 est démoniaque"

"Il faut que nous soyons tous unis. Je suis pour la décentralisation de notre pays, pourvu que les autorités qui sont là travaillent correctement, avec la crainte de Dieu. Si nous continuons à détourner l'argent de l'État, ça ne sert à rien. Nous sommes obligés de nous unir pour pouvoir développer le Tchad. Nous avons tout, rien ne manque dans ce pays là, c'est la gouvernance".

Tchouin Bellé, participant au dialogue national au titre de la diaspora tchadienne au Bénin, plaide pour un mandat présidentiel de cinq ans renouvelable : "le mandat doit être de cinq ans renouvelable. Religieusement, le chiffre six est démoniaque, on ne doit pas employer ce chiffre là".Il déplore les taxes douanières excessives pour les commerçants tchadiens en provenance du Bénin.Par ailleurs, Tchouin Bellé prône l'unité des tchadiens et appelle à une bonne gouvernance :