Tchad : le manque d'assainissement fait perdre 79 milliards FCFA chaque année

Dougunyar Masra Arsen, directeur de l'assainissement au ministère de l’Hydraulique urbaine et rurale, a expliqué que “le Tchad présente un très faible taux de couverture en ouvrages décents d’assainissement, soit 18%, et un taux de défécation à l’air libre particulièrement préoccupant de 65% en général et plus de 85% dans les villages avec des pertes économiques énormes de plus de 79 milliards FCFA soit 2,1% du PIB".



Dans le secteur de l'accès à l’eau potable, il y a un faible taux d'environ 63% de la population desservie, d'après Dougunyar Masra Arsen.



Le secrétaire exécutif de l’Agence eau et assainissement pour l’Afrique, Hobah Rocioto, s'est félicité des efforts du Tchad pour relever les défis.



"Après évaluation, nous nous sommes rendus compte qu'aucun effort n'a été fait pour l'assainissement. pour l'eau, c'est un peu mieux", a relevé Abakar Abdramane, directeur général de l'hydraulique et de l'assainissement au ministère de l'Environnement. Selon lui, l'objectif est d'atteindre 31% de couverture en ouvrages décents d’assainissement. Actuellement, les statistiques sont insuffisantes.



Eau et assainissement pour l’Afrique est une agence de coopération qui regroupe 35 pays d’Afrique. Sa mission principale est d’accompagner les institutions régionales et sous-régionales, les États, les collectivités locales ainsi que les partenaires publiques et privés dans la formulation, la recherche de financement, la mise en œuvre et le suivi des politiques, stratégies et initiatives durables en matière d’hygiène, d’eau et d’assainissement.