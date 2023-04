Tchad : le manque d'eau et la vaccination du bétail, des défis majeurs pour les éleveurs du Guéra

La délégation missionnaire du ministère de l'Élevage et des Productions animales est en campagne de sensibilisation contre la peste des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), édition 2022-2023, à travers le projet régional d'appui au pastoralisme, dans la province du Guéra, une région où a été lancée la campagne de vaccination nationale.



La délégation a rencontré une forte résistance des éleveurs à Bandaro, une localité située à 7 km de la ville de Mongo, par rapport à la vaccination et au marquage. « Pour eux, la vaccination n'est qu'un prétexte inventé par l'État pour dénombrer leur bétail ». Les éleveurs ont finalement exposé leur problème à la délégation missionnaire sanitaire de l'élevage, alléguant que leur résistance vient du fait qu'ils ont du mal à abreuver leur cheptel, n'ayant pas les moyens de creuser des points d'eau dans cette zone rocheuse.