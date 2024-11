Tchad : le manque d'hygiène corporelle chez la femme, un risque d'infection

Le manque d'hygiène corporelle peut entraîner des infections bactériennes et fongiques chez la femme, affectant sa santé et son bien-être. Le Dr Martiel Tamlegar souligne que ces infections peuvent toucher diverses parties du corps humain, mais les femmes sont particulièrement vulnérables à ces affections, en raison de leur physiologie.



Les infections bactériennes sont causées par la croissance et la multiplication de bactéries pathogènes dans l'organisme. Elles peuvent affecter différents systèmes, notamment les voies urinaires, le système respiratoire, le système digestif et le système reproducteur.



Ces infections peuvent être transmises par contact sexuel, une mauvaise hygiène personnelle, une faiblesse du système immunitaire, ou l'utilisation de toilettes publiques non appropriées. Les symptômes incluent des douleurs abdominales, des pertes vaginales anormales, des brûlures urinaires et des douleurs pendant les rapports sexuels.



Les infections fongiques, quant à elles, sont dues à une croissance excessive de champignons dans le corps, pouvant affecter la peau, les muqueuses, les ongles et les organes internes. Elles peuvent être causées par des changements hormonaux, l'utilisation prolongée d'antibiotiques, un diabète non contrôlé ou un mauvais régime alimentaire.



Les symptômes typiques incluent des démangeaisons, des brûlures, des pertes blanches, un écoulement vaginal et des douleurs. Le Dr Martiel Tamlegar avertit que ces infections, si elles ne sont pas traitées à temps, peuvent entraîner des complications graves, telles que la septicémie, une infection généralisée potentiellement mortelle.



De plus, ces infections peuvent provoquer des fausses couches, des troubles du cycle menstruel, ainsi que des lésions rénales ou hépatiques. Il est essentiel de se rappeler que ces deux types d'infections ont des causes, des conséquences et des symptômes différents.



Pour cette raison, il est primordial de consulter un professionnel de la santé dès l'apparition de symptômes, et de maintenir une bonne hygiène intime afin de préserver un état de santé optimal. Comme le dit l’adage, « un corps sain dans un environnement sain ».