Tchad : le manque de culture alimentaire aggrave la malnutrition, selon "Les Hirondelles"

N'Djamena - Les Hirondelles ont clôturé deux semaines de sensibilisation. Ce jeudi à l'hôpital de la mère et de l'enfant, la vice-présidente de l'association Sadie Mahamat Abdoulaye a expliqué que l'objectif de la campagne est de contribuer à la prévention de la malnutrition chez les nourrissons et les jeunes enfants. Et ce, à travers l'éducation nutritionnelle et alimentaire.



Plus de 500 mères ont été sensibilisées dans 11 formations sanitaires de la capitale, en deux semaines.



Adam Ahmat Moussa, président de l'association, explique que la campagne s'est déroulée à un moment où le pays traverse une situation difficile marquée par la crise alimentaire et nutritionnelle. Il souligne qu'un grande partie des cas de malnutrition est liée au manque de culture alimentaire plutôt qu'au manque de nourriture.