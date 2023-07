Tchad : le manque de pluie affecte les champs dans le département de la Nya

Sur le terrain, les membres du comité de veille du département de la Nya sont chargés de mener ce recensement dans le but d'informer et de sensibiliser les producteurs sur les risques du changement climatique, qui peuvent entraver le développement des localités. Le but ultime est de proposer des solutions pour améliorer leurs conditions de vie malgré les défis climatiques.



La rareté des pluies inquiète les producteurs, car l'eau est essentielle pour leurs cultures et leur subsistance. L'absence d'eau de pluie dans la Nya menace leur sécurité alimentaire et expose à la famine. Les membres du comité de veille ont profité de cette opportunité pour sensibiliser les producteurs en leur fournissant des informations cruciales pour faire face à ces défis.



Parmi les solutions proposées, l'utilisation d'un système d'alerte précoce est soulignée pour prévenir les conséquences du changement climatique sur les cultures et mettre en place des activités adaptées. En raison du manque de pluie, les champs de sésame, sorgho, arachides, riz, maïs et haricots ont été envahis par des ravageurs, entraînant la destruction des cultures.



Face à cette situation critique, la collaboration entre les acteurs locaux, les organisations et les autorités gouvernementales est essentielle pour trouver des solutions durables pour faire face aux impacts du changement climatique et garantir la sécurité alimentaire des communautés agricoles de la Nya.