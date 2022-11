Tchad : le marché al-Rahama de poisson fumé et frais inauguré à Amdourman

Le chef de canton Afrouk, dans la province de Hadjer Lamis, a attribué un espace propre au marché, a salué Abakar Maloum, président de l'association Nadjam pour le poisson fumé et frais.



L'adjoint du chef de canton Afrouk, Wakil Djibrine Mahamat Saleh, a exhorté à investir dans le marché pour sa grandeur et son élargissement.



"C’est un moment de joie et de fierté pour tous les vendeurs et vendeuses de poissons car la création de ce marché st le résultat d’une volonté politique des autorités locales de la province de Hadjer-Lamis qui ont fait du développement de cette province leur cheval de bataille, afin de permettre aux commerçants et commerçantes, vendeurs et vendeuses des poissons de disposer d'un espace propre à nous", a indiqué Wakil Djibrine Mahamat Saleh.



Le sous-préfet de Ndjamena Fara, Brahim Corolé Moussa, a relevé que le marché permettra de booster l'économie du village d'Amdourman. Il a demandé aux populations de ne pas céder aux brigands qui portent atteinte à la paix et à la cohésion sociale.